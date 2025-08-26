BTM 2. Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Pınarbaşı Spor Kulübü Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve Pınarbaşı Muhtarı Kemal Hacıyarim, şampiyonluk kupasıyla birlikte Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Çelebi’ye sezon boyunca verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Pınarbaşı yönetimi, elde edilen başarıda belediyenin katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Başkan Yüksel Çelebi ise Muhtar Kemal Hacıyarim’i, kulüp başkanını, yönetim kurulunu ve tüm sporcuları tebrik ederek: “Dikmen Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Pınarbaşı Spor Kulübü’nün bu başarısı, bölgemiz adına büyük bir gururdur.” ifadelerini kullandı.