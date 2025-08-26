Mesarya Belediyesi, Paşaköy’de bulunan spor salonunda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Mesarya Belediyessi’nden yapılan açıklamada çalışmalar kapsamında salonun izolasyonu sağlandı, iç cephe - dış cephe boya işlemleri gerçekleştirildi, zemin döşemesi yenilendi.

Yapılan düzenlemelerle birlikte spor salonu, bölge halkının daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda spor yapabilmesine olanak sağlayacak hale getirildi.

Mesarya Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımız devam edeceğini duyurdu.