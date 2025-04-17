Fileleftheros gazetesi, çarşamba günü aldığı bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin Pile’de, şahsın kullandığı kamyonu durdurarak arama yaptığını ve 64 kilo çiğ tavuk eti tespit ettiğini kaydederek, şahsın ifadesinde, tavuk etleri için gümrük ödemediğini ve etleri Larnaka’daki bir lokantaya götüreceğini beyan ettiğini yazdı.

Gazete, söz konusu şahsa Yeşil Hat Tüzüğü’nü ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 300 euro para cezası kesildiğini kaydetti.

Gazete, Metehan Geçiş Kapısı’nda ise 13 Nisan’da, Rum Gümrük Dairesi tarafından bir Rum’un aracında yapılan aramada 28 kilo çiğ tavuk eti, 5 kilo hayvan bağırsağı, 300 yumurta ve 7 karton sigara bulunduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu şahsa da 670 euro para cezası kesildiği ve şahsın serbest bırakıldığı ifade edildi.