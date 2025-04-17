Lefkoşa, 17 Nisan 25 (TAK): KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC 2025 için ziyaretçi kayıtları yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihlerinde ilk kez KKTC’de gerçekleştirilecek.

Etkinlik, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmek, yenilikçi projeleri desteklemek ve bu alanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Ülkeden ve ülke dışından birçok katılımcının beklendiği festival için ziyaretçilerin çevrim içi kayıtlarını mth.tc/kayit adresinden yapması gerektiği duyuruldu.

Festivalle ilgili basın ve tanıtım materyallerine ise mth.tc/TF2025BasinKiti adresinden erişilebilecek.