Inter'de Simone Inzaghi dönemi sona erdi. İtalyan ekibi, yaptığı resmi açıklamada gerçekleştirilen toplantı sonucunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve Simone Inzaghi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktörlük kariyerine Lazio'da başlayan Simone Inzaghi, 2021'in yaz aylarında Inter'in başına geçmişti. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Inter, Inzaghi yönetiminde 4 sezonda toplam 6 kupa zaferi yaşadı.

AL HİLAL'E İMZAYI ATIYOR

Simone Inzaghi, sezon içerisinde Jorge Jesus ile yollarını ayıran Al Hilal'in başına geçmeye hazırlanıyor. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkacak 49 yaşındaki çalıştırıcı, Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal'den sezon başına 26 milyon Euro'luk net bir ücret kazanacak. Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile olan sözleşmesi ilk etapta 2027'ye kadar geçerli olacak.

YERİNE ADAYLAR BELLİ

Fabrizio Romano, Simone Inzaghi sonrasında Inter'in öncelikli teknik direktör adaylarının Cesc Fabregas ve Roberto De Zerbi olduğunu belirtti. İki ana seçenek üzerinde kesin karar henüz verilememiş olsa da görüşmelerin hemen başlaması bekleniyor.