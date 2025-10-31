Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

Ceza alan 149 hakemin lisansı, MHK Talimatı’nın 40. maddesi gereği "45 gün ve daha uzun süre ile" hak mahrumiyeti cezası aldıkları için iptal edilecek. Diğer 3 hakemin durumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.