İskele -Geçitkale ana yolunda dün sabah 10.00 sıralarında, bir petrol istasyonu içinde meydana gelen trafik kazasında bir araç devrildi; kazada yaralanan olmadı.

26 yaşındaki Muhammad Abdel Fattah, yönetimindeki VJ 693 plakalı araçla İskele istikametinden gelip, gidişine göre yolun sağında bulunan Kanizi Petrol İstasyonu'na dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada petrol istasyonunda hareket halinde bulunan 19 yaşındaki Seyithan Arslan yönetimindeki NZ 231 plakalı araca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturması sürüyor.