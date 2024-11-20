İskele -Geçitkale ana yolunda dün sabah 10.00 sıralarında, bir petrol istasyonu içinde meydana gelen trafik kazasında bir araç devrildi; kazada yaralanan olmadı.

Yurt dışına çıkamayacak Yurt dışına çıkamayacak

26 yaşındaki Muhammad Abdel Fattah, yönetimindeki VJ 693 plakalı araçla İskele istikametinden gelip, gidişine göre yolun sağında bulunan Kanizi Petrol İstasyonu'na dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada  petrol istasyonunda hareket halinde bulunan 19 yaşındaki Seyithan Arslan yönetimindeki NZ 231 plakalı araca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturması sürüyor.