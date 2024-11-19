Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen renkli kuşak sınavları önceki gün gerçekleştirildi.

131.Taekwondo,78.Karate Renkli Kuşak sınavları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. 

Federasyon Başkasını Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen’in başkanlığındaki sınavları Uluslararası Antrenörler Öykü Ergin, ile imtihan ve teknik komite  üyeleri yaptılar.

Kuşak kazananların terfi törenleri yarın (21 Kasım Perşembe) saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Taekwondo kuşak sonuçları

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Alp Şengil, Çağıl Mavigözlü, Fatma Dilem Dilekçi, Duru Nisa Üzüm, Müesser Serdar

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Kıvanç Tükel

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Gülenay Çağlar, Berrak Su Kaplan, Azra Aslan, Hamza Arslan, G. Stew M.Kimpolo, Doruk Dinçer Kılıç

Cimnastik Federasyonu’ndan, İstanbul’a dev çıkarma Cimnastik Federasyonu’ndan, İstanbul’a dev çıkarma

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Sümeyye Doğu, Kerem Kencebay , Emir Talha Keklik, Doğu Göktürk Yeleğen, Arda Yavuzeş,

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

İnci Demir, Arosha Anari

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Boran Niyazi Dinçkuyucu, Azra Güler Karataş, Melisa Türkmen

KARATE KUŞAK SONUÇLARI

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Fatma Maide Doğan, Shamil Aliev, Hatice Eyşan Doğan, Beyza Kaycin, Kırill Makolov, Alen Yuvka

Turuncu Kuşak Kazananlar

Arsenil Makolov

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Tyutyugin Daniil