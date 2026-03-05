Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan online randevu sisteminin amacına hizmet edemediğini ve sistem üzerinden randevu almanın eziyete dönüştüğünü ileri sürdü.

Birlik, randevu almak isteyen hastaların randevu alamamasından dolayı sağlığa erişiminin imkansız hale geldiğini savundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, sağlıkta dijitalleşme konusunda uzun zamandır taleplerini paylaştıkları belirtilerek, “E-reçete, e-sağlık ve e-randevu taleplerimizi her zaman ilettik.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, e-devlet şifresi zorunlu kılınarak, herhangi bir geçiş süreci planlanmadan, altyapı hazırlıkları tamamlanmadan ve kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmadan yürürlüğe konulduğu savunulan uygulamanın; sağlıkta erişilebilirliğe ve teknolojik gelişime katkı sunmak bir yana, mevcut sorunları daha da derinleştirdiği iddia edildi.

“Bir sistemi kurmak elbette önemlidir; ancak asıl önemli olan, o sistemin işler, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasıdır.” denilen açıklamada, sağlıkta dijitalleşmenin yalnızca bir yazılımı devreye almak ya da bunun tanıtımını yapmakla sınırlı olmadığı kaydedildi.

Ülkede sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu şeyin “popülist adımlar değil; planlı, bilimsel ve sistematik bir dönüşüm” olduğu belirtilen açıklamada, sağlık politikalarının toplum sağlığının uzun vadeli korunması, geliştirilmesi ve sağlığa erişimin artırılması amacıyla şekillendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yıllardır tamamlanamayan Güzelyurt ve Girne hastanelerinin bir an önce bitirilerek hizmete açılmasının “artık bir marifet değil, zorunluluk” olduğu kaydedilrm açıklamada, bu konuda eleştirilerde bulunuldu.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bir kez daha vurguluyoruz: Sağlık sistemi reklamla değil, planlama ile; popülizmle değil, bilimle; günü kurtaran uygulamalarla değil, kalıcı ve bütüncül reformlarla güçlenir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın nitelikli, erişilebilir ve güvenilir kamusal sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yönetenlerin gerçekçi adımları ivedilikle atması gerektiği belirtildi.