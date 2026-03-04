Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde seyyar tezgâhlarda lokma üretimi ve satışı yapan esnafı denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde tezgâhlarda uygulanan hijyen kuralları ile yasal mevzuat kapsamında bulundurulması gereken izin ve evraklar kontrol edildi.

Kontrollerde, lokma üretimi yapılan tezgâhların genel temizlik ve hijyen koşullarına uygun şekilde faaliyet gösterdiği, üretim süreçlerinde gerekli sağlık ve temizlik kurallarına uyulduğu tespit edildi.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin denetimlerinin yalnızca belirli dönemlerle sınırlı olmadığı, kent genelinde gıda üretimi ve satışı başta olmak üzere farklı sektörlerde düzenli olarak sürdürüleceği de belirtildi.

Hijyen kurallarına uygun üretim yapılmasının ve işletmelerin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesinin halk sağlığının korunması ve güvenli gıda tüketimi açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Hijyen kurallarına titizlikle uyan ve mevzuata uygun şekilde hizmet sunan işletmeler, kentte güvenli ve sağlıklı gıda kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır.” denildi.