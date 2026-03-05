Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen,) Mağusa Limanı’ndaki güvenlik ve altyapı sorunlarına uzun süredir çözüm üretilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Sendika üyeleri, Gümrük Dairesi önünden Liman Başkanlığına yürüyerek üzerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ismi yazılı siyah çelenk bıraktı.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı Gümrük Dairesi önünden yaptığı açıklamada, limandaki altyapı ve güvenlik sorununun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının ihmali neticesinde yıllardır katlanarak büyüdüğünü ileri sürdü.

Aydınlatma ve altyapının çöktüğünü, iş güvencesinin kalmadığını öne süren Kanatlı, mevcut şartlar altında çalışanların güvende olmadığını söyledi.

Limanda var olan sorunlara yatırım yapılmadan özelleştirmeye zemin hazırlandığını ileri süren Kanatlı, gerekli yatırımların bir an önce hayata geçmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Limanın bir an önce aydınlatılması, yasa dışı girişlerin kontrol altına alınması, yol güvenliğinin iyileştirmesi, konteyner ve tır alanlarının organize edilmesi, dökme yüklerin yaydığı kirliliğin önüne geçilmesi, limanda güvenlik önlemlerinin artırılması taleplerini sıralayan Kanatlı, aksi halde akşam 20.00 den sonra görev kabul etmemeyi değerlendireceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından Liman Başkanlığı’na yüründü ve siyah çelenk bırakıldı.

Sendika üyeleri eylem çerçevesinde 15.30’dan sonra ek mesai yapmadı.