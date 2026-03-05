Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaların soruşturulması amacıyla Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) dilekçe sunarak basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili basında yer alan iddialar doğrultusunda PGM’ye ihbarda bulunduklarını ve belirledikleri konularla ilgili soruşturma yapılması yönünde dilekçe vererek, talepte bulunduklarını kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, sahte diplomada, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda kimsenin hesap vermediğini, suçun hep mesleklere atıldığını belirtti.

Avukat Cansu Nazlı da, soruşturma talep eden dilekçe ile ilgili bilgi verdi.

Nazlı, yolsuzluk gibi şikayetlerin basında yer almasının ardından bunun adli ihbar kabul edilip araştırılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Şaibelerin ihbar kabul edilmesi ve üst düzeye varan tüm kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin araştırılması gerektiğini belirten Nazlı, polise görev düştüğünü söyledi.

Nazlı, dilekçede, burslar, DAÜ ile ilgili iddialar, insan ticaretiyle bağlantılı eğitim kurumları hakkındaki iddialar, muhaceretle ilgili sahte evraklar iddiaları, güzellik ve eğitim merkezinde fuhuş iddiaları, sahte diploma, geçici öğretmen istihdamları, konteyner sınıflar, taşımacılık, kantinler ve kurslarla ilgili iddiaların araştırılması talebinin yer aldığını kaydetti.