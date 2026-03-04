“Işığımız Birlikte Daha Parlak”

Dünya Kadınlar Günü kapsamında NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort, kadınların ilham veren hikâyelerini ve başarı yolculuklarını paylaşacağı özel bir söyleşi programına ev sahipliği yapıyor.

“Işığımız Birlikte Daha Parlak” başlığıyla düzenlenen etkinlik, kurum bünyesinde görev yapan kadın çalışanlara özel olarak gerçekleştirilecek. Organizasyon, Kıbrıs’tan çıkan başarı öykülerini çalışanlarıyla buluşturarak ilham veren bir dayanışma atmosferi oluşturmayı hedefliyor.

Grand Sapphire Balo Salonu’nda düzenlenecek söyleşinin konukları arasında; pop müziğin güçlü sesi, 25 yıllık sanat hayatıyla Türkiye ve Kıbrıs’ta önemli bir yere sahip olan Ziynet Sali, MasterChef ile geniş kitlelerce tanınan başarılı şef Tanya Kilitkayalı ve sosyal medya içerikleriyle dikkat çeken Ayşaba yer alacak.

Kadınların birlik ve beraberliğinin, üretkenliğinin ve topluma kattıkları değerin vurgulanacağı etkinlikte konuklar, kendi yaşam deneyimlerini paylaşarak kadınlara ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek.

NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort, bu özel organizasyonla kadınların hayatın her alanındaki katkılarını görünür kılmayı ve Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir buluşmayla taçlandırmayı amaçlıyor.