Perinçek yayınladığı mesajda, “Yarım yüzyıldır canla ve kanla yürüttüğümüz Kıbrıs davasında günün görevi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin bağımsız bir devlet olarak tüm dünyaya tanıtılmasıdır. Vatan Partisi olarak bu konuda devletler katında önemli çabalarımız vardır ve her zaman devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

“Doğu Akdeniz’de ülkelerimizi hedef alan ABD, İsrail ve Yunanistan merkezli tehditlere karşı her zaman KKTC’nin yanındayız.” diyen Perinçek, bu yolda Erhürman’a başarılar diledi.