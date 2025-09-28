Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün dördüncüsü, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü Başkanı ve güreş antrenörü Perihan Yıldız’a verildi.

Güreşseverler Derneği’nin düzenlediği ödül töreni Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapıldı.

Ali Çerkez Grekoromen Güreş Müsabakaları öncesinde düzenlenen ödül töreninde merhum güreş adamı Ali Çerkez hakkında kısa video gösterimi yer aldı.

Perihan Yıldız’ın özgeçmişinin okunmasından sonra konuşan Güreşseverler Derneği Başkanı Hale Alibaba Erden, bir kadın başkan olarak bir kadın başkan ve güreş antrenörüne ödül vermekten gurur duyduğunu belirtti.

Perihan Yıldız’a ödülünü, Hale Alibaba Erden ile torun Ali Çerkez birlikte verdi.