Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Mehmet Volkan Çelik, Volkan İzmirli

Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Hüseyin Sadıklar, Hasan Tulum, Eren Metin, Osman Erbay, Caner İyici, Berdan Güven, Barkın Özaşık, Güvenç Sakallıoğlu, Hasan Ağaç, Cem Kaygısız

Binatlı: Ali Özinançlı, Yusuf Kumaş, Şahan Bayram, Şahin Fırat, Erdem Zekioğulları, Ahmet Sönmez, Üner Berkalp, Mehmet Göktaş, Mehmet Zaim, Baran Türkan, Yakup Esmerarslan

AKSA 1. Lig 2. haftasında Değirmenlik, Binatlı’yı konuk etti. Cihangir Stadı’nda oynanan mücadelede 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İki takım da ligin ilk haftasını beraberlikle kapatmıştı; böylece üst üste ikinci beraberliklerini alarak puanlarını 2’ye yükselttiler.