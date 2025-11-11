Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından zamana karşı tırmanma yarışı organize edildi.

16 Kasım tarihinde Mersinlik – Kantara arasında yapılacak Zaman Karşı Tırmanma Yarışı’nda Yıldız A, Yıldız B, Genç Kadınlar, Kadınlar, Büyük Erkekler, Master 1, Master 2, Master 3, HİB (lisanssız) Erkekler ve HİB (Lisanssız) Kadınlar kategorilerinde yapılacak.

Şu ana kadar 23 sporcunun kayıt yaptığı organizasyonda kayıtlar yarın (Çarşamba) saat 18.00’e kadar geç kayıt olarak devem edecek.

Yarışta dereceye gireceklere ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.