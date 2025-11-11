Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası büyük finalinde nefes kesen mücadele

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın 2025 sezonundaki son yarışı, Drift NEU Racing Team organizasyonuyla NEU Event Park’ta gerçekleştirildi. Binlerce motor sporları tutkununun izlediği heyecan dolu yarışta, Pro kategorinin galibi Celal Erülkü oldu.

Cumartesi akşamı yapılan 5. ayak yarışında pilotlar, sezonun son puanlarını toplayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarı finalde kardeşi Oktay Erülkü’yü eleyen Celal Erülkü, finalde Fahim Reza ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda rakibini geride bırakan Erülkü, hem günün hem de sezonun birincisi olmayı başardı.

Yarış sonunda Pro kategori sıralaması şöyle oluştu:

1. Celal Erülkü

2. Fahim Reza

3. Oktay Erülkü

Bu sonuçla birlikte Celal Erülkü, sezon boyunca topladığı puanlarla en yakın rakibinin 1 puan önünde yer alarak 2025 Pro Kategorisi Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu oldu.

NEU Event Park’ta gerçekleşen organizasyonda, binlerce izleyici lastik dumanı ve motor sesleriyle dolu unutulmaz bir gece yaşadı. Drift NEU Racing Team yetkilileri, her yıl büyüyen şampiyonanın Kuzey Kıbrıs’ta drift sporuna olan ilgiyi artırdığını belirterek, 2026 sezonunun çok daha iddialı geçeceğinin sinyalini verdi.