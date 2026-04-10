Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, hükümetin hayat pahalılığına yönelik kararname sürecinin toplumsal gerilime dönüştüğünü belirterek, Meclis’e yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Akpınar, Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan ve yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulan sürecin, muhalefet ve bazı sendikal çevrelerin yönlendirmeleriyle farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.

Sendikaların toplumun önemli bir parçası olduğunu belirten Akpınar, hiçbir yapının halkın tamamını temsil ediyormuş gibi hareket ederek anayasal kurumlar üzerinde baskı kuramayacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nin halk iradesinin temsil edildiği asli kurum olduğunu vurgulayan Akpınar, bu iradeye yönelik her türlü fiili yönlendirme girişiminin demokratik düzene müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

Akpınar, hükümet ortağı olmalarına rağmen kararname sürecinde Demokrat Parti’nin sistematik şekilde dışlandığını belirtti. Kriz ortaya çıktıktan sonra sürece dahil edilmek istendiklerini ifade eden Akpınar, buna rağmen devlet sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Meclis çalışmalarının ertelenmesini eleştiren Akpınar, yasa görüşmeleri devam ederken Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki heyetin, diğer siyasi partilerin bilgisi dışında yurt dışına çıkmasını da eleştirdi.

Bu durumun kabul edilebilir sınırların dışına çıktığını belirten Akpınar, sürecin sağlıklı şekilde yönetilmediğini ifade etti.

Akpınar, gelinen noktada hükümetin kendi getirdiği düzenlemeye dahi sahip çıkamadığını savunarak, Demokrat Parti’nin bu sürecin parçası olmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde pazartesi günü görüşülecek yasa sürecine katılmayacaklarını belirten Akpınar, partinin duruşunun net olduğunu vurguladı.

Akpınar, açıklamasında “Demokrasi sokakta değil, Meclis’te tecelli eder. Baskıyla değil, iradeyle yönetilir” ifadelerine yer verdi.