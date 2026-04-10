Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu toplantısına dün sabah 04.00'te oylama yapılmadan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in "yorulduk" gerekçesiyle ara verildi.

Saat 15.30'da başlayan ve CTP Milletvekillerinin kürsü direnişine sahne olan oturumun önümüzdeki Pazartesi açılması bekleniyor.

Öte yandan Hükümetin dün Meclise bir kez daha ara vermesi, sendikaların grevlerinin askıya alınmasına neden oldu.

İlk ve orta eğitimde örgütlü sendikalar KTOEÖS ile KTÖS dün okul başlama saati olan 08.00’a 10 dakika kala dün yapılacak grevin ertelendiğini duyurdu.

Kamuda örgütlü sendikalar da yine o saatlerde dünkü grevlerini askıya aldıklarını açıkladı.

Okulların bugün açık olacağını 07.50’de öğrenen veliler, çocuklarını dün okullara gönderemedi.

SINAVLAR BUGÜN YAPILIYOR

Öte yandan Eğitim Bakanlığı, genel grev nedeniyle ertelenen sınavların bugün yapılacağını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınavların 10 Nisan Cuma gününden itibaren okul idareleri tarafından planlanarak yapılacağı söylenildi.

Bakanlık ayrıca, öğrencilerin akademik takvimden geri kalmaması, yaşanan ders kayıplarının telafisi ve sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına daire müdürlükleri ve okul idarelerinin yapacağı planlamalar ivedilikle gerçekleştirileceğini ifade etti.