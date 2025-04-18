Kuzey Kıbrıs Turkcell Paycell Kıbrıs için Coffee Day etkinliği düzenledi. Etkinlikte, dijital ödeme sistemlerinin sunduğu kolaylıklar ve Paycell Kıbrıs'ın avantajları tanıtıldı.

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları ve çeşitli birimlerden ekipler katıldı. Katılımcılar, Paycell Kıbrıs uygulamasının sunduğu işlevsel çözümler hakkında bilgilendirildi ve uygulamanın yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalar paylaşıldı.

“Bayilerimizle birlikte dijital çözümlerimizi halkımıza ulaştırıyoruz”

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Sönmez İletişim Merkezi'nin dijitalleşme vizyonuna katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sönmez İletişim Merkezimiz, dijitalleşme vizyonumuza önemli katkılar sunuyor. Kendini sürekli yenileyip geliştirmek, işine vizyon katmak bu dönemde oldukça kıymetli. Bu doğrultuda bayimizi ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Paycell’in daha aktif kullanılması ve sunduğu kolay ödeme imkanlarından herkesin yararlanmasını temenni ediyoruz.”

Dijital cüzdanla zahmetsiz ödeme dönemi

Operatör bağımsız yapısıyla dikkat çeken Paycell Kıbrıs Dijital Cüzdan, alışverişten, fatura ödemeye, para transferinden günlük finansal ihtiyaçlara kadar tek bir uygulama üzerinden güvenle yapılabiliyor. Ayrıca, Paycell QR özelliği ile alışverişin yanında; Turkcell, elektrik, su ve diğer belediye faturaları da tek tıkla ödenebiliyor. Kullanıcılar dilerse ödeme bilgilerini sistemde güvenli bir şekilde saklayabiliyor.

Uygulamayı indiren Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları, haftalık 5 GB hediye internet kazanırken; QR kodla yapılan 500 TL üzeri alışverişlerde haftalık 10 GB, 500 TL üzeri fatura ödemelerinde ise haftalık 5 GB internet hediye ediliyor.

“Paycell kullanmak hem pratik hem avantajlı”

Etkinlikte konuşan Sönmez Turkcell İletişim Merkezi Direktörü Ahmet Sönmez ise Paycell Kıbrıs’ın sunduğu avantajların müşteri memnuniyetini artırdığını belirterek, “Turkcell ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğinden mutluyuz. Paycell, hem pratikliğiyle hem de sağladığı avantajlarla müşterilerimiz tarafından ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Paycell Kıbrıs ile emlak vergisi ödemek de çok daha kolay

Kuzey Kıbrıs’ta dijital ödeme sistemlerine öncülük eden Paycell Kıbrıs, kullanıcılarına belediyelere ait emlak vergilerini kolay ve hızlı bir şekilde ödeme imkânı sunuyor. Dijital cüzdan üzerinden yapılan bu işlemle, kullanıcılar belediye veznelerine gitmeden vergi yükümlülüklerini zahmetsizce yerine getirebiliyor.

Paycell Kıbrıs uygulamasına giriş yaparak "Fatura Ödeme" menüsünden ilgili belediye seçilerek, emlak vergisini ödemek dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Bu hizmet, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmanın yanı sıra kamu hizmetlerine dijital erişimi de destekliyor.

Emlak vergisi ödemelerinde dijitalleşmenin sunduğu konforu yaşamak isteyen kullanıcılar, işlemlerini Paycell Kıbrıs üzerinden güvenle gerçekleştirebiliyor.

Giderek dijitalleşen dünyada Paycell Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki kullanıcılarına modern, güvenli ve hızlı bir ödeme deneyimi sunarak finansal işlemleri herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Detaylara https://www.kktcell.com/paycellkibris linki üzerinden erişilebiliyor.