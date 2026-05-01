Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Caesar Project iş birliğinde, SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, etkinliğe SOS Çocuk Köyü yetkilileri, sosyal hizmet uzmanları, eğitmenler ve SOS annelerinin yanı sıra DAÜ TDM de katılım gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocukların yanı sıra, farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu çocuklar da katıldı.

Disney temasıyla hazırlanan etkinlikte çocuklar; masal dinletileri, Disney karakterlerinin canlandırılması, palyaço gösterileri ve balon etkinliklerinin yanı sıra düzenlenen konserlerle eğlendi, kurulan oyun alanlarında vakit geçirdi.

DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, etkinlikle ilgili iş birliği içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.