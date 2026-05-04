Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nin Yaşam Merkezi Projesi'nin birinci etap ihalesiyle ilgili sözleşme bugün Güzelyurt Belediyesi’nde imzalandı.

Sözleşmeye, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Kofalı Ltd. Direktörü Birgül Kofalı imza attı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, proje kapsamında merkezde; sıcak ve soğuk yüzme havuzları, tam donanımlı fizik tedavi merkezi, 2 ayrı fitness merkezi, spa, hamam, buhar odası ve 15 oda kapasiteli eğitim ve atölye alanları olacak.

60 yaş üstü bireylerin kullanımına yönelik tasarlanan merkez bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kapsamlı bir yaşam alanı sunacak.