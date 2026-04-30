Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), teknolojinin yalnızca üretildiği değil aynı zamanda anlamlandırıldığı bir platforma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın günümüz dünyasında yarattığı dönüşümün çok boyutlu olarak ele alınacağı Yapay Zeka Zirvesi’26 öğrencileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü iş birliğinde ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün desteğiyle düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi’26, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü, 10.00–18.30 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Zirve; Döveç Grup ana sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğu ve NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. medya sponsorluğunun yanı sıra Koopbank, Prova Cyprus ve Er Reklam’ın katkılarıyla hayata geçirilecek.

Teknoloji Dünyası DAÜ’de Buluşuyor

Üçüncüsü düzenlenen zirve, teknoloji dünyasının öncü isimlerini, sektör profesyonellerini ve yenilikçi fikirleri aynı platformda buluşturmayı hedefliyor. Bugüne kadar 2.500’ün üzerinde katılımcıya ulaşan etkinlik kapsamında, ilham verici konuşmaların yanı sıra gerçek dünya problemlerine odaklanan içerikler ve yüksek etkileşimli iletişim ağları katılımcılarla buluşacak.

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanınmış İsimler

Zirvede, alanında uzman ve ulusal ile uluslararası düzeyde tanınmış isimler konuşmacı olarak yer alacak. Microsoft Bulut Çözümleri Mimarı Grup Lideri Barbaros Günay, Amazon Web Services Çözüm Mimarı Eren Akbaba, Google UK Yapay Zeka Çözüm Mimarı Anıl Şener, Oracle Bulut Çözüm Mühendisi Ali İhsan Çalışkan, Turkish Technology Havayolu Perakendeciliği Mühendislik Lideri Ferhat Öztürk ile Turkcell Technology Risk Yönetimi ve Dijital Çözümler Lider Ürün Yöneticisi Kurtul Yücel; yapay zeka ve ileri teknolojiler alanındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak.

Sektörle Doğrudan Temas ve Üretim Alanı

Etkinlik kapsamında gün boyu sürecek sunumların yanı sıra girişimci firmalara (start-up) ve öğrenci projelerine ait stantlar da yer alacak. Katılımcılar, sektör temsilcileri ile doğrudan iletişim kurma ve projelerini tanıtma fırsatı elde edecek.

Staj Fırsatları ve Katılım İmkânları

Etkinliğe ilişkin kayıt ve detaylı bilgiye aisummit.emu.edu.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. Tüm ilgililere açık olarak gerçekleştirilecek zirve, katılımcılara sertifika imkânı da sunacak. Zirve ayrıca DAÜ TV aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak; gün boyu gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında katılımcılara staj fırsatları sunulacak ve çeşitli hediye çekilişleri düzenlenecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Yapay Zeka Zirvesi’26’nın öğrencilerin güncel teknolojileri yakından takip etmeleri, sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri ve kariyer planlamalarına yön vermeleri açısından önemli bir platform sunduğunu vurgulayarak, tüm ilgilileri etkinliğe katılmaya davet etti.

Yapay Zeka Zirvesi’26’nın, üniversite öğrencilerinin aktif katılımını teşvik ederek vizyonlarının gelişmesine katkı sağlaması ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Bununla birlikte zirve, yapay zeka çağında bilginin, üretimin ve insanın rolünü yeniden düşünmeye imkân tanıyan bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.