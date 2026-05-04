Yakın Doğu Üniversitesi’nin Öğrenci Dekanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Kariyer Günü 2026” de yoğun katılımla gerçekleşti. “Fırsatları Yakala, Geleceğini İnşa Et!” sloganı ile düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kariyer hedeflerine yön verecek fırsatlarla buluştu. Birçok firmanın katılımı ile gerçekleştirilen “Kariyer Günü 2026”, öğrencilerin iş dünyasına attıkları ilk adımda onlara güçlü bir vizyon ve motivasyon kazandırdı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu üstlendi. Açılış konuşmasını ardından; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu ve Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli tüm standları gezerek katılım sağlayan firmalara teşekkür belgesi takdim etti.

İş Dünyasının Profesyonelleri ile Doğrudan İletişim Kurdular!

Öğrenciler; iş dünyasının profesyonelleriyle bire bir tanışarak, merak ettikleri soruları sordu. Aynı zamanda iş ve staj olanaklarını da doğrudan değerlendirme imkanı buldu. Etkinliğe çeşitli sektörlerden önemli kurumlar katıldı. Kariyer günlerine Yakın Doğu Oluşumu iştiraklerinden Near East Bank ile Dorana Hotels Group şemsiyesi altında bulunan Dorona Art, Dorana Hotel, Mimoza Beach Hotel, Park Palace Hotel, Bellapais Oasis Hotel, Dorana Gazimağusa Hotel’in yanı sıra pek çok şirket katıldı. Düzenlenen kariyer günlerinde Yakın Doğu niversitesi öğrencileri ile buluşan şirketler arasında AISEC, Arkın Karpaz Gate Marina, Başman Group, Concorde Aria, Concorde Luxury Resort, Elexus Hotel, Koopbank, Lord Palace, Merit Hotels, Salamis Bay Conti, The Arkın Colony ve Vodafone yer aldı.

Geleceği Şekillendiren Buluşma

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunan bu tür buluşmaların büyük önem taşıdığını belirterek, etkinliğin gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Prof. Dr. Bahçelerli, “Bugün öğrencilerimizin sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek bağlantılar kurmaları, kariyer yollarını keşfetmeleri ve profesyonel dünyaya dair değerli bilgiler edinmeleri için çok kıymetli bir fırsat sunuyoruz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencileri yalnızca akademik başarıyla değil, aynı zamanda iş hayatında ihtiyaç duyacakları beceri ve deneyimlerle donatmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Bahçelerli, “Eğitim ile sektör, hayaller ile fırsatlar arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Bu etkinlik de bunun en güzel örneklerinden biridir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu ise iş dünyasıyla kurulan güçlü iş birliklerinin üniversitenin vizyonunu yansıttığını söyledi. Prof. Dr. Eyüpoğlu, “İş dünyasının liderleri ve profesyonelleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, geleceğin uzmanlarını yetiştirme konusundaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir” dedi. Öğrencilerin etkinlik kapsamında düzenlenen paneller, görüşmeler, ağ oluşturma buluşmaları ve staj fırsatları sayesinde sektör hakkında önemli kazanımlar elde edeceğini belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Öğrencilerimizin burada edinecekleri deneyimlerin, kariyer yolculuklarına yön verecek ilham kaynaklarından biri olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.