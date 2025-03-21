Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda şüpheli görülerek durdurulan araçtan yarım kilo uyuşturucuyu atarak kaçan zanlı Raymond Tonwe ve araç sürücüsü Emenuel Ekene dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı mahkemeye çıkarılırken, polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45'te Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan bir erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi. Polis, çantanın emare alındığını, sürücünün Emenuel Ekene’nin tutuklandığını belirtti. Polis, çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Sürücünün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, kaçan zanlı Tonwe’nin ise Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, 20’den fazla kamera görüntüsü incelediklerini ifade etti. Polis, 12 kişinin sorgulandığını, iki kişiden ifade alındığını, uyuşturucu paketinin üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini kaydetti. Alınacak ifadeler, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini söyledi. Polis, bu kapsamda zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.