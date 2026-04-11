Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Müşavir Ulaş Kıvılcım, Eğitim Ataşesi Leyla Güneş ile Üçüncü Sekreter Görkem Reis tarafından karşılanan Öztürkler’e heyetinde bulunan UBP milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Fırtına Karanfil de eşlik etti.

-Öztürkler: “KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası”

Ziyarette konuşan Başkan Öztürkler, temsilciliğin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, Azerbaycan’daki diplomatik ve bürokratik süreçlerde KKTC vatandaşlarına sağlanan katkının yanı sıra, ülkeye yönelik eğitim ve ekonomik alanlardaki gelişmelere de destek verildiğini ifade etti.

Bakü temaslarının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduklarını ve uluslararası alanda görünürlüğün artırılmasının Kıbrıs Türk halkı için kritik olduğunu söyledi.

Öztürkler, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Türkiye ile KKTC dostluk grubu başkanlarının da yer aldığı toplantıyı tarihi olarak niteleyerek, bu tür temasların KKTC’nin kabulü açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararlı duruşunun bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.

KKTC’nin Türk devletleri nezdinde daha görünür hale geldiğini belirten Öztürkler, uluslararası toplantılarda ülkenin kendi adı ve bayrağıyla temsil edilmesinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Öztürkler, temasların artarak devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, Cumhuriyet Meclisi’nin ve milletvekillerinin uluslararası alandaki aktif çalışmalarının sürece katkı sağladığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Öztürkler, bu temasların halkın hak ettiği değeri görmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öztürkler, Bakü Temsilciliği çalışanlarına teşekkür ederek, yurt dışında Kıbrıs Türk halkının mücadelesini sürdürmenin kolay olmadığını ancak temsilciliğin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

-Turganer: “KKTC bayrağı Azerbaycan’da dalgalanıyor”

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’den üst düzey yetkililerin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Azerbaycan’ın kendileri için çok kıymetli bir ülke olduğunu dile getiren Turganer, KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanmasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Turganer, temsilcilik olarak KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Azerbaycan halkına anlatmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Azerbaycan temaslarını tamamlayan Başkan Öztürkler’in heyeti ile birlikte bu akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.