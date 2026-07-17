Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir esnaf vatandaşımız, ülkemizde bazı sürücülerin kurallara uymamakta ısrar ettiğini ya da kuralları bilmediğini dile getirerek bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Fotoğrafta görülen kadın sürücünün dün 1 saatten fazla garaj yolunu kapatıp kahve keyfi yaptığını dile getiren vatandaşımız “Park ettiği yeri görmeyen insanlara ceza yazılması en doğal iştir. Kurallara uymayanları acımayın ceza yazın bu ülke artık düzelmek zorundadır” dedi.

Park ettiği yol kenarında çapraz çizgiler olduğunu görmesine karşın oraya park eden sürücünün büyük bir ihtimalle trafik çizgileri ile ilgili bilgisi olmadığını ifade eden vatandaşımız “Madem ki trafik çizgileriyle ilgili bilgisi yok bu gibi sürücülere ceza keserek öğretmek gerek” diyerek Gazimağusa Zabıta Birimini göreve davet etti.

Ülkemizde trafik sıkışıklığının ve kazaların yaşanma sebebinin sürücülerin trafik işaretlerini bilmemesi veya uymaması olduğunu sözlerine ekleyen vatandaşımız artık herkesin daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.