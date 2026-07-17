Sn. Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonhy Guterres’in ay sonuna Kıbrıs’a geleceğini duyurması Kıbrıs Sorunu’nda önemli gelişmelerin yaşandığı anlamı taşıyor. Hade hayırlısı…

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak hem işçiyi memnun etmek hem de işvereni korumak adına yeni teşvik paketini aybaşından itibaren devreye koyuyormuşsunuz… İnşallah işveren bundan memnun olur…

Sn. Dursun Oğuz, Göç Merkezi ile Polis Genel Müdürlüğü ve kaymakamlıkların gerçekleştirdiği denetimlerde halen ülkede kaçak yaşayan kişiler tespit ediliyor. Anlaşılan çıkarılan Af Yasası yine amacına ulaşamadı…

Sn. Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bulunan 270 klimalı odadan sadece 7’sinde klimaların çalışmadığını söylemişsiniz. Ancak biliyorsunuz insanların ağzı torba değil ki büzesiniz…

Sn. İlker Edip, eski UBP’li Belediye başkanı olmanıza karşın Demokrat Parti’den gelen milletvekilliği adaylığı teklifini kabul ettiğiniz iddiaları var. Acaba doğruluk payı var mı?

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Bafra Plajı’nda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak yürüttüğünüz projeler bölgeye değer katıyor. Umarız bunlar sandıkta da size artı olarak dönecektir…