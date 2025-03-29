Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un inisiyatifiyle dün Fransa’da yapılan Ukrayna konferansı çerçevesinde Doğu Akdeniz’le ilgili bir de zirve gerçekleştirildiği bildirildi

Zirve sonrasında açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili konuları ele aldıklarını belirttiği zirvenin 4’lü olduğuna işaret ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis zirveye Suriye’nin de katıldığı bilgisini verdi.

Fileleftheros “Doğu Akdeniz Konusunda Dörtlü Zirve… Hristodulidis, Macron, Miçotakis, Avn Görüşmesi” başlığıyla aktardığı haberinde, zirveye Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn’ın katıldığını yazdı.

Habere göre, Paris’te dün yapılan Ukrayna konferansı vesilesiyle Fransa Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle bir araya gelen Hristodulidis, Miçotakis, Macron ve Avn’ın görüşmesinin, dört ülke liderinin ilk zirvesi olduğuna işaret etti.

Habere göre, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki gelişmelerdeki aktif katılımını “çok önemli bulduğunu” söyleyen Miçotakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “bölgedeki iki unsur ve istikrar bacağı olduğunu” öne sürdü. Dörtlü zirvede Lübnan’a ve yeni hükümetine verebilecekleri desteği görüştüklerini söyleyen Miçotakis, Lübnan’ın birçok ve karmaşık prosedürden sonra yeni bir cumhurbaşkanı olmasının önemine de dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Paris görüşmesi sırasında yapılan zirvenin Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Lübnan ve Suriye’nin katıldığı beşli bir zirve olduğunu belirtti. Rum lider “çok verimli" dediği zirveyle ilgili “X” platformundaki kişisel hesabındaki paylaşımında, beşli zirvede “Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmelerin ve bölgenin karşı karşıya bulunduğu zorlukların ele alındığını” açıkladı.