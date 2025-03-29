Ülkemiz ve Polis teşkilatı değerli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Polis teşkilatına unuz yıllar hizmet eden emekli Polis Genel Müdür Muavini Özdemir Uzuner hayata veda etti.

Özellikle trafik konusunda önemli çalışmaları olan ve bir eğitmen gibi birçok seminerde bilgilerini paylaşan Uzuner 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzuner'in vefatı başta ailesi olmak üzere Polis teşkilatını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (30 Mart Pazar) Girne'de Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından Ozanköy Mezarlığına defnedilecek.