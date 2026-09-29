Amerikan güvenlik servislerinin, elektronik cihazlardan veri elde etmek için satın aldığı yazılım konusunda patlak veren skandalın ardında Güney Kıbrıs merkezli Rusya bağlantılı bir şirketin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD’deki Oxygen Skandalının Ardında Kıbrıs’taki “Türk”” başlıklı haberinde ABD gizli sevişlerine yazılım satan ve kendisini ABD şirketi olarak tanıtan “Oxygen Forensis Inc.” isimli şirketle ilgili ortaya çıkan skandal haberine yer verdi.

Bahse konu şirketin merkezinin Güney Kıbrıs ve Rusya ile bağlantılı olduğunu yazan gazete yazılımın sahibi olan şirketin sahiplerinden birinin Türk vatandaşı olduğunu ayrıca Rum Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı olan şirketin gerçek sahibi hissedar olarak görüldüğünü de belirtti.

Gazete bahse konu kişinin isminin “Fatih Osman” olarak geçtiğini de yazdı.

ABD’de ortaya çıkan bu skandalın ayrıntılarına da yer veren gazete

ABD Savunma Bakanlığının bilgilendirmesine dayanarak Oxygen şirketinin CEO’su 55 yaşındaki Lee Reiber’in hükümete, “şirketin yabancı sermayeli ve yabancı kontrolünde olmadığı, yazılımın ABD’de geliştirildiğine” dair bilgi verdiğini yazan gazete ABD özel ajanlarının yaptığı araştırma neticesinde bunun doğru olmadığının tespit edildiğini, elde edilen bulguların, Virginia eyaletinde bulunan Oxygen şirketinin, Rum Şirketler Mukayyitliğinde aynı isimle kayıtlı başka bir şirketinin daha bulunduğunu ve “Oxygen Forensics Limited” ismini taşıdığını ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre konuyla ilgili davada yeminli ifade veren bir ABD ajanı, Kıbrıs şirketinin Rusya’ya ait olduğunu ve Ruslar tarafından idare edildiğini belirtti.

Yazılımın da Rusya’da geliştirildiğini ifade eden aynı ajan ayrıca Kıbrıs şirketinin hissedarlarının, müşterileri arasında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve başka Rus güvenlik servilerinin de bulunduğu “Oxygen Russia” şirketinin de sahibi olduklarını söyledi.

Gazete olayla ilgili şirket CEO’su Lee Reiber ile Rus iş insanı 52 yaşındaki Oleg Davydov’un İngiltere’deki Heathrow Havalimanında İstanbul’a gitmek üzereyken tutuklanması haberine de yer verdi.

Haberde ayrıca ABD makamlarının Davydov’un ABD’ye iadesini de talep ettiği ifade edildi.

Gazete haberinde ayrıca Rum Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı “Oxygen Forencis Limited” şirketi konusunda araştırma yaptıklarını ve İngiltere’de tutuklanan Oleg Davydov’un şirketin hissedarı olarak tespit ettiklerini belirtti.

Habere göre şirketin en büyük hissedarı ise 12 bin 568 hisseyle Türk pasaportlu Fatih Osman görülüyor.

Gazete Amerikan makamlarının özel ajanlarının, 2023 yılından itibaren Türk pasaportuna sahip Fatih Osman’ın, Rus vatandaşı olduğu sonucuna vardığını yazdı.