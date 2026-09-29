Akdeniz’in deniz ve kıyı ekosistemlerini hayata döndürmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB) destekli “MEDCONNECT Projesi"nin bugün, Limasol’da düzenlenecek resmi açılış töreniyle başlayacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Denizcilik Enstitüsü koordinasyonunda yürütülecek olan projenin, “Horizon Europe” programı tarafından finanse edildiğini ve 3 yıl boyunca, Akdeniz genelinde ekolojik restorasyon çalışmalarını hızlandıracağını yazdı.

Gazete, proje kapsamında teorik çalışmaların ötesine geçilerek doğrudan sahada uygulamalar yapılacağını ve bu doğrultuda, denizdeki biyoçeşitliliği artıracak ve kıyıları koruyacak 15 farklı teknolojik ve ekolojik çözümün gerçek deniz koşullarında test edileceğini kaydetti.

Haberde, proje çerçevesinde Güney Kıbrıs, Hırvatistan ve İspanya’da kurulacak üç “canlı laboratuvar (living labs)” ile 14 operasyonel merkez aracılığıyla restorasyon modellerinin uygulamalı olarak geliştirileceği belirtildi.