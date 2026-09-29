AKEL’in Baf Belediyesi’ndeki belediye grubunun, Baf’ın eski Kıbrıs Türk mahallesi "Mutallo"da bulunan Türkçe sokak isimlerinin değiştirilmesi girişimine tepki gösterdiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, AKEL tarafından yapılan açıklamada, özellikle Kemal Atatürk Caddesi’nin yeniden adlandırılmasına yönelik girişime karşı çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, isim değişikliği konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı’nın henüz görüş bildirmediği ve bakanlığın uzun süredir gündemde olan konuya ilişkin tutumunu ortaya koymasının beklendiği ifade edildi.

Mutallo’nun Baf’ın eski Kıbrıs Türk mahallesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgenin bu nedenle özellikle hassas bir konu olduğu kaydedildi.

Gazete, AKEL açıklamasında ayrıca, Türkçe sokak ve yer isimlerinin değiştirilmesinin, Kıbrıs Türk tarafının benzer şekilde sokak ve yer isimlerini değiştirmesine yönelik yapılan eleştirilerle çelişeceğinin belirtildiğini yazdı.