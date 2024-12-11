Haravgi’nin haberine göre, Rum meclisinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Papanastasiu, “önümüzdeki günlerde, belki hafta içinde Promitheas gemisinin demir aldığını işitebiliriz. Geminin hareket edebilmesi için son çalışmalar yapılıyor.” ifadesini kullandı.

“Bir geminin Şangay’dan demir alması basit bir karar değil” vurgusu yapan Papanastasiu, mürettebata, yakıt hesaplamasına, yolculuk sırasında ihtiyaç duyulabilecek yedek parçaların gemiye yüklenmesine, rotanın ve seyir süresinin belirlenmesine gerek duyulduğunu söyledi. Papanastasiu, bu detayların önümüzdeki günlerde çözüleceğini ekledi.

Papanastasiu, gazetecilerin sorusuna karşılık, varış yeri hakkında bir şey söyleyemeyeceğini, bu konuda istişare yapılmakta olduğunu, ve varış yerinin bazı kriterlerle belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Papanastasiu, bu kriterlerin, geminin yüzer ünite olarak sertifikalandırılabilmesi ve mümkünse, kullanılmak üzere Vasiliko’ya gidene kadar gemi olarak kullanılabilmesi için gereken değişiklik ya da onarımların varış yerinde yapılması olduğunu belirtti.

Papanastsiu, Promitheas’ın bağlanması ve gazlaştırma işlemine başlayabilmesi için Vasiliko doğal gaz terminalinin 2025 sonuna kadar tamamlanacağını hesapladıklarını anlattı.

Geminin, kiralanıp kiralanmayacağı sorusuna karşılık “İki Avrupa bankasının finanse ettiği bir gemiyi kiralamak için finansörlerin de rıza göstermesi gerekir. Vasiliko’daki tesisler hazır olana kadar geminin kullanılabilmesi için her yönde istişareler yapılıyor.” cevabını verdi. Hangi ülkelerle kiralama konusunda istişare içerisinde olunduğu sorusuna karşılık da “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan. Ancak iki varış noktası da henüz kriterleri karşılamadığı için alternatif düşünceler de var.” yanıtını verdi.

Alithia, haberi “’Promitheas’: Sertifikasız, Varış Yeri Yok… Enerji Bakanı’ndan Kıbrıs’ın FSRU’su İçin Yeni Belirsizlikler” başlığıyla aktardı.