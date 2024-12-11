Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in yabancı büyükelçileri Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın üstlendiği inisiyatifler ve Rum ekonomisinin gidişatına dair bilgilendirdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarında gerek Avrupalı diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, gerekse kendi açıklamalarında Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabalarda başrol oynamayı talep ettiğini söylediğini ve Brüksel’in de daha fazla eylemde bulunacağına inandığını dile getirdiğini kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin Kıbrıs sorunundan geçtiğine işaret ederken, genişletilmiş toplantı yapılması perspektifiyle ilgili de Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un yakın zamanda Katar’da BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile yaptığı görüşmenin ardından, yeni yılın başlarında DiCarlo’nun adaya gelmesini ve gerekli ön hazırlıkları yapmasını beklediklerini ifade etti.