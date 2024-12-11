Alithia gazetesi, Rum devlet radyosu RİK’in sabah programına katılan Palmas’ın, Rumların Amerika Birleşik Devletleri’ndeki askeri okullarda her yıl eğitim görebileceğiyle ilgili sembolik karara da işaret ettiğini, ancak Güney Kıbrıs’ın güvenli olduğuna ve RMMO’nun önleyici gücünün arttığına dair hükümetin yaymaya çalıştığı anektodların “fazla ileri gittiğini” yazdı.

Gazete, hükümetin savunmayı imaj oyunlarına kattığını kaydederken, bütçedeki rakamlara bakıldığında savunmayla ilgili alışılagelmiş bütçenin artmadığının görüldüğünü ve bunun da, RMMO’nun önleyici gücünün artırılmadığının ispatı olduğunu belirtti.

Haberde, geçen hafta basında çıkan “demir kubbe” savunma sistemiyle ilgili haberlerin de “fake news” (sahte haber) olduğunun ortaya çıktığına ve bu sistemin aslında, “Barak MX” hava savunma sistemi olduğuna da işaret edildi.