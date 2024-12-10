Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 23-24 Kasım ve 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşen PAKDUŞ CUP 8-9-10 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından düzenlenen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı.

PAKDUŞ CUP 8 Yaş kategorisinde oynanan final maçları ve kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;

8 YAŞ – Grup-1 Yarı Final

Niyazi Akçın - Eral Tüzünkan 7/2 7/2

Erin Tüzünkan - Çağer Emine Günser 7/1 7/0

8 YAŞ – Grup-1 Final

Niyazi Akçın - Erin Tüzünkan 9/7 8/6

8 YAŞ – Grup-2 Yarı Final

Karan Karakaşlı - Mikhail Zonov 7/4 4/7 7/1

Rüzgar Özdenefe - Aybars Öncü 5/7 3/7

8 YAŞ – Grup-2 Final

Karan Karakaşlı - Aybars Öncü 7/3 7/2

PAKDUŞ CUP 8-9-10 YAŞ SIRALAMALARI

8 YAŞ

8 Yaş 1.Grup 1.si Niyazi Akçın

8 Yaş 1.Grup 2.si Erin Tüzünkan

8 Yaş 2.Grup 1.si Karan Karakaşlı

8 Yaş 2.Grup 2.si Aybars Öncü

8 Yaş (Alt Grup-1) Grup 1.si Hera Atatüzün

8 Yaş (Alt Grup-1) Grup 2.si Mehmet Ümit Tezel

8 Yaş (Alt Grup-2) Grup 1.si Sienna Sezginer

8 Yaş (Alt Grup-2) Grup 2.si Mira Göksan

9 YAŞ KIZ

9 Yaş Kız 1.si Çağer Emine Günser

9 Yaş Kız 2.si Ayşegül Aplak

9 Yaş Kız Alt Grup 1.si Mira Göksan

9 Yaş Kız Alt Grup 2.si Dide Tözer

9 YAŞ ERKEK

9 Yaş Erkek 1.si Daria Damırchı

9 Yaş Erkek 2.si Niyazi Akçın

9 Yaş Erkek Alt Grup 1.si Rüzgar Özdenefe

9 Yaş Erkek Alt Grup 2.si Mikhail Zonov

10 YAŞ KIZ

10 Yaş Kız 1.si Mevsim Metbulut

10 Yaş Kız 2.si Masal Nalbantoğlu

10 Yaş Kız Alt Grup 1.si Ayşegül Aplak

10 Yaş Kız Alt Grup 2.si Sena Dilara Tüzmen

10 YAŞ ERKEK

10 Yaş Erkek 1.si Aren Yumurtacıoğlu

10 Yaş Erkek 2.si Pars Ozan

10 Yaş Erkek Alt Grup 1.si Kutsal İyikal

10 Yaş Erkek Alt Grup 2.si Kerem Behlül