Güreş hakemlerinden Mesut Ayar’ın vefat ettiği haberi güreş camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Bir süredir tedavi görmekte olan Mesut Ayar’ın cenazesi 11 Aralık 2024 Çarşamba günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

1992 yılından itibaren faal güreş hakemliği yapan ve yurtdışında birçok müsabakada görev alan Mesut Ayar son 3 yıldır KKTC Güreş Federasyonu’nun Merkez Hakem Kurulu’nda görev yapmaktaydı.

Güreşseverler Derneği, Mesut Ayar’a 6 Ekim 2024’te Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü vermişti.

Mesut Ayar’ın vefatı nedeniyle KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar taziye mesajı yayınladı:

“Milli hakemlerimizden Mesut Ayar’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Güreş camiası olarak çok üzgün olduğumuzu belirtir, tüm sevenlerinin, yaslı ailesinin ve güreş camiasının başı sağ olsun.”

Güreşseverler Derneği Başkan Prof. Dr. Murat Tezer de güreşseverlerin üzüntülerini dile getirdi:

“Üzüntümüz büyüktür. Uzun yıllar güreş sporuna emek ve hizmet vermiş olan kıymetli üyemiz ve değerli güreş hakemimiz Mesut Ayar'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Mesut Ayar’ı, yalnızca görevindeki titizliği ve dürüstlüğüyle değil, güreş sporuna olan sevgisi ve katkılarıyla da bizlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Onun aziz hatırasını daima yaşatacağız.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve güreş camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mesut Ayar'a Allah’tan rahmet diliyor, mekanı cennet olsun diyoruz.”