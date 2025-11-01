Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) akaryakıtın, Kıbrıs Türk ekonomisinin temel girdilerinden biri olduğunu, sıvı gaz da dikkate alındığında, ekonomi ve hayatın bu ürünlerin fiyatlarından doğrudan etkilendiğini kaydetti.

Ticaret Odası’ndan akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla ilgili yayımlanan açıklamada, bu ürünlerin fiyatlarının yükselmesinin, işletmelerin maliyetlerinin artması ve hane halkının geçiminin zorlaşması anlamına geleceği vurgulandı.

Açıklamada, akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin, bunun genel fiyat seviyesine yansıması ve hayat pahalılığı oranının artmasının hem özel sektörün maliyetlerinin hem de kamunun ödemekle yükümlü olduğu maaş ve ücretlerin artmasını getireceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Fiyat artışları nedeniyle oluşacak hayat pahalılığı kamu maliyesini daha büyük bir mali yükle karşı karşıya bırakacaktır. Hayat pahalılığı artışının kamu maliyesine yansımasının bedeli, akaryakıt fiyatlarını eski seviyesinde tutmak için yapılacak harcamadan daha büyük olacaktır.

Akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’taki fiyatlara göre düşük kalması, Güney’den Kuzey’e geçişler için esaslı bir neden oluşturmaktadır. Fiyatların yakınlaşması bu nedeni ortadan kaldırabilir. Bu durumda hem çarşımız hem de kamu maliyesi önemli bir gelirden mahrum kalacaktır. Güney’den gelerek akaryakıt alanların sayısı ne kadar fazla olursa, esnafın ek işler yapması ve kamu maliyesinin ek gelirler elde etmesi o kadar olanaklı olur. Hükümet, bu motivasyonu ortadan kaldırmamaya veya etkisini azaltmamaya özen göstermelidir. Oysa fiyat artışları, bu geçişleri olumsuz olarak etkileyecektir.

Akaryakıt zammının ve oluşacak hayat pahalılığının bir diğer olumsuz etkisi de asgari ücrete olacaktır. Bu pahalılık devam ettiği sürece özel sektör çalışanlarının maaş ve ücretlerini belirlemekte bir ölçü olarak kullanılan asgari ücret yükselecek, özel sektörün ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetleri artacak ve ülkemiz, turizm başta olmak üzere gelir getiren sektörlerdeki rekabet gücünü kaybedecektir. Rekabet gücünü kaybetmenin sonuçlarından, kamu sektörü, özel sektör, esnafımız, zanaatkarlarımız, işçilerimiz ve işverenlerimiz yani hepimiz olumsuz yönde etkilenmiş olacağız. Verimlilik düşecek, pahalılık için yeni nedenler ortaya çıkacaktır.

Devletin iç borç stoğu kronikleşerek ciddi bir sorun hale gelmiştir. Hayat pahalılığı arttıkça maaşları ödemek için ihtiyaç duyulan kaynak da büyüyecek; bu kaynağı piyasadan temin etmek için borçlanma yoluna gidildikçe pahalılık ve hayat pahalılığı da artmaya devam edecektir.

Bunun kısır bir döngü olduğunu ve bizi felakete sürüklemekte olduğunu yıllardan beri anlatmaya çalışıyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak için kamuda tasarrufa yönelmek ve mali disiplini sağlamak gerekmektedir.

KTTO, hükümetimizi sorunları halı altına süpürmekten bir an önce vazgeçerek kamu maliyesini düzenlemek için ciddi ve kalıcı etkileri olacak önlemler almaya çağırmaktadır.”