Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), akaryakıta yapılan zammı eleştirerek, bunun geri çekilmesini talep etti.

KTTO tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarının ilgili bakanın kamuoyuna açıkladığı beklentilerin ötesinde büyük oranda artırılmasının ekonomik sıkıntıları daha da artıracağı ve işletmeleri yaşamsal bir sıkıntıya sokacağı uyarısında bulunuldu.

“Bu karar, hükümetimizin halkı ve işletmeleri yeterince düşünmediğini, temel kaygının kamu maaşlarının ödenmesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.” iddiasında bulunulan açıklamada, hükümetin akaryakıttan alınan Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) yükseltmesi yapılan artışın başlıca nedeni olarak gösterildi. Açıklamada FİF’in yükseltilmesi kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Türkiye’deki akaryakıt artışının yüzde 75’inin vergi gelirlerinden feragat edilerek karşılanmasını öngören uygulamanın örnek alınması gerektiğini vurgulandığı açıklamada, KKTC hükümetlerinin krizlere karşı yeterli hazırlık mekanizmaları oluşturmadığı savunuldu.

Kamu harcamalarında tasarruf ve mali disiplin sağlanmasının gündeme gelmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümete bir kez daha hatırlatmak isteriz ki yumurtlayan tavuğu kesmemek gerekir. Kamu gelirlerini sürekli artırarak maaş ödemeye dayalı yaklaşımın da bir sınırı vardır. Bu politikanın devamı ekonomik sorunları çözmek yerine daha da büyütme riski taşımaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, mevcut ekonomik sıkıntıları daha da ağırlaştıran akaryakıt fiyatlarındaki bu yüksek artışın derhal geri çekilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.