TürkBankasından, Grup şirketi TurkishBank A.Ş.’nin pay devri anlaşması ile ilgili aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Mensubu olduğumuz TürkBankası Grubunun uzun süredir üzerinde çalışılmakta olunan dönüşüm programı kapsamında, Türkiye'deki Grup şirketimiz TurkishBank A.Ş.'nin sermayesinin %99.31'ine karşılık gelen paylarının tamamının, Freedom Holding Corporation USA (NASDAQ: FRHC)'in %100 iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler Anonim Şirketine devrine ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Bu başlıkta ilgili Türkiye Cumhuriyeti resmi mercilerinin onayının beklendiği kamuoyuna duyurulmuştur.

Devir TurkishBank A.Ş ile sınırlı olacak

Söz konusu devir işlemi TurkishBank A.Ş. ile sınırlı olup, Türkiye'de mukim Turkish Dijital Teknolojiler, T-Gate Teknoloji Merkezi ve Turkish Menkul Değerler A.Ş. söz konusu anlaşmanın kapsamı dışındadır. Keza UK'de faaliyet gösteren iştirakimiz TurkishBank UK de söz konusu anlaşma dışında olup, Grup şirketleri olarak mutat faaliyetlerine devam etmektedirler. TürkBankası Ltd.'in mevcut ortaklık yapısı, stratejisi, operasyonları ve müşterilerine sunduğu hizmetlerde de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Bankamız, köklü geçmişi ve güçlü değerleriyle 125. yılında da stratejik hedeflerine doğru yönelmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”