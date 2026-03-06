Akaryakıta gelen okkalı zammın ardından, muhalefetin ve vatandaşların tepkisi sürüyor.

Ekonomist Ödül Muhtaroğlu, hükümetin büyük bir bütçe açığı içinde olduğu için, bu durumu bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Ekonomist Ödül Muhtaroğlu, Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa katıldı.

Ödül Muhtaroğlu, Orta Doğu’daki savaş geriliminin enerji piyasalarına ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıyı artıracağını vurgulayan Muhtaroğlu, akaryakıta yapılan zamların taşımacılık, üretim ve gıda fiyatları üzerinden zincirleme etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

Muhtaroğlu, Amerika ve İsrail'in, İran'a saldırması ve devamında ortaya çıkan savaşı değerlendirerek, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak geçiş yapmaya çalışan tankerleri vurmasının petrol fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatının piyasaların açılmasıyla birlikte 68 Dolar'dan 83-84 bandına gelerek yüzde 15 civarı bir yükseliş yaşandığını ifade eden Muhtaroğlu, bu durumun dünyanın kalanı gibi Kuzey Kıbrıs'ı da etkilediğini belirtti. Muhtaroğlu, ülkede petrol üretiminin olmadığını ve petrolün tamamının ithal edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Muhtaroğlu, dünyanın petrol ve gaz ticaretinin yüzde 20'sinin bu boğazdan yapıldığını belirtti. Muhtaroğlu, buradan yapılan ihracatın neredeyse yüzde 80'inin Çin tarafından alındığını kaydederek, "Dolayısı ile Çin'de de bu çerçevede sorunlar var" dedi. Çin'e yapılan ihracatın azalacağını da ifade eden Muhtaroğlu, bunun yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Çin'in maliyetlerinin de artacağının altını çizdi. Muhtaroğlu, bu süreçte Çin ve Rusya'nın tutumunu takip ettiğini belirterek, bu devletlerin Amerika'ya tepki gösterdiğini belirtti. Öte yandan Soğuk Savaş dönemindeki 2 kutuplu dünyanın dengesinin bugün var olmadığını ifade eden Muhtaroğlu, 4 sendir Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini fakat şu aşamada kanlı çatışmalar olmaması nedeniyle savaş üzerindeki ilginin dağıldığını kaydetti. Muhtaroğlu, Rusya'nın İran'da gerçekleşen olaylara tepki vermemesinin arkasında Ukrayna'da gerçekleşen savaşın olabileceğini belirtti.

"HÜKÜMET BÜYÜK BİR BÜTÇE AÇIĞI İÇERİSİNDE OLDUĞU İÇİN BU DURUMU BİR FIRSAT OLARAK GÖRDÜ"

Hürmüz Boğazı'nın enerji ticareti konusundaki önemine dikkat çeken Muhtaroğlu, tankerlerin burada sıkışmasının etkisini Kuzey Kıbrıs'ın da gördüğünü belirterek, burada gerçekleşen sorunun tüm dünyada enflasyonist baskıyı arttırdığını kaydetti. Muhtaroğlu, petrolün dünyanın her köşesinde çok önemli bir ham madde olduğunun altını çizerek, Türkiye'de de Kuzey Kıbrıs'ta da zamların başladığını vurguladı.

Akaryakıta getirilen zammın 6 TL olmasını değerlendiren Muhtaroğlu, zammın 3,3 TL'lik kısmının Fiyat İstikrar Fonu'na aktarıldığını kaydetti. "Anladığımız kadarı ile hükümet büyük bir bütçe açığı içinde olduğu için, bu durumu bir fırsat olarak gördü" diyen Muhtaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun zammın açıklanmasından önce artışın 2,5 TL olacağına yönelik açıklamasına değindi.

Amcaoğlu'nun ulaştığı 2,5 TL sonucunun petrol ve kur dengesine bakılarak ortaya atılmış olabileceğini kaydeden Muhtaroğlu, Bakanlar Kurulu'nda Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın bu zam için "bastırmış" olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

"ENFLASYONU PATLATACAK"

Muhtaroğlu, öte yandan mazot ve Eurodizel zammının 4 TL civarında tutulmasının tarım ve sanayi yönünden gelebilecek tepkileri engellemek için olduğunu belirtti. Akaryakıt zammı hakkında "Çok büyük bir maliyettir bu, enflasyonu da patlatacak" diyen Muhtaroğlu, ay başında yapılan bu zammın tüm aya etki edeceğini kaydetti. Muhtaroğlu, bu patlamanın, akaryakıtın endeks içerisindeki rolünün dışında, taşımacılık, sanayi ve elektrikte yapılacak zamlardan kaynaklanacağını kaydetti. Savaşın bitip de petrol fiyatlarının inmediği veya dövizde bir yükseliş yaşandığı senaryolara değinen Muhtaroğlu, bu senaryolarda zincirleme bir etki oluşarak, ilk 6 aylık enflasyonun öngörülenin çok üstüne çıkabileceği uyarısında bulundu.

"GEÇTİĞİMİZ SENENİN ENFLASYONUNUN GEÇİLMESİ MÜMKÜN"

Enflasyonun halihazırda hızlı seyrettiğini kaydeden Muhtaroğlu, piyasadaki zincirleme etkilerle gıdanın da pahalanacağını söyleyerek, geçtiğimiz Şubat ayında da pek çok ürüne gelen zamları hatırlattı. "Bu rakamlarda bir indirim olmazsa, bu sürecin önümüzdeki aylarda zincirleme etkilerle enflasyonu yükselteceğini düşünüyorum" diyen Muhtaroğlu, tahmini bir rakam vermenin bu konjektürde çok zor olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yılın enflasyonunun yüzde 39,5 olduğunu, ilk 6 ayının enflasyonunun ise yüzde 17,8 olduğunu kaydeden ekonomist, bu yılın rakamlarına da değindi. İlk 2 ayda 4,8'lik bir enflasyon kaydedildiğini belirten Muhtaroğlu, son yaşanan zamların da yaratacağı etkiyle geçen senenin enflasyonunun geçilmesinin mümkün olduğunu söyledi.