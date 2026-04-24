Kıbrıs Türk Sanayi Odasının (KTSO), sanayi sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla başlattığı bölgesel sektör toplantılarının ikincisi Lefkoşa’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Concorde Tower Hotel’de önceki akşam düzenlenen toplantıda Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde faaliyet gösteren sanayiciler bir araya geldi. Büyük ilgi gören etkinlik, adeta KTSO’nun gövde gösterisine dönüştü.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri toplantıda hazır bulunarak sanayicilerin sorunlarını ve beklentilerini birebir dinledi, soruları yanıtladı. Üyelerin dile getirdiği sorunlar kayıt altına alınırken, çözüm önerileri de karşılıklı istişare ile ele alındı.

Toplantıda üretimden ihracata, enerji maliyetlerinden finansmana erişime, istihdamdan rekabet gücüne kadar sektörün temel başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Etkinlikte söz alan sanayiciler, üretim yaparken birçok sorunla boğuştuğunu söyledi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, göreve geldikleri ilk yıl ülkede dört başbakan değiştiğini, sorunları tekrar tekrar anlatmak zorunda kaldıklarını, siyasi istikrarsızlık nedeniyle pek sonuç alamadıklarını belirtti. Kamacıoğlu, “İstediğimiz oranda olmasa da tüm olumsuzluklara rağmen bu beş yıllık dönemde en fazla hak alan sivil toplum örgütü olduk” dedi.

Hiçbir zaman kimsenin adamı olmadıklarını, yalnızca sanayicinin yanında yer aldıklarını vurgulayan Kamacıoğlu, “Emin olabilirsiniz ki biz sanayicinin yanındayız. Odamızda ‘ben yaptım’ değil, ‘biz yaptık’ dedim, kararları yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte aldık. Ben sanayiciyi asla siyasi basamak olarak kullanmayı düşünmedim, siyasi basamak olarak da kullanmayacağım. Hiçbir zaman böyle bir niyetim olmadı. Ben sanayici için buradayım ve görev sürem boyunca da öyle kalacak” diye konuştu.

Uzun yıllardan sonra Sanayi Sicili çıkardıklarını belirten Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak, özellikle sanayi sektörümüzün mevcut durumunun detaylı analizini yapmak ve sanayi envanteri oluşturmak amacıyla yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kamacıoğlu, “Odamız bünyesinde Sanayi Sicili/Kapasite Raporu birimi kurarak, hemen hemen tüm sanayi işletmelerimizi ziyaret etmek suretiyle, kapasite raporu çalışmaları tamamladık. KKTC sanayisinin sektör ve ürün bazlı detaylı analizi yapılmıştır” dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, KKTC’de hayatın pahalı olmasının, aşırı pahalılığın nedeninin, hükümetin aldığı yanlış ekonomik kararlar olduğuna, mali disiplinin bozulduğuna dikkat çeken Kamacıoğlu, “Pahalılığı yalnızca asgari ücret artışları artırıyor değil. Biz personelimizi çok seviyor, önemsiyoruz. Kazandıkça onlara da veriyoruz. Esas, ödediğimiz dolaylı vergiler bizi sıkıntıya sokuyor. Bu kadar ağır vergilerle nasıl hayat ucuzlayacak, nasıl rahatlanacak? Ülke yöneticilerinin yanlış kararları sonucu hayat pahalı oluyor. Aşırı pahalılığın esas nedeni hükümet ve ekonominin kötü yönetilmesidir. Ekonomi iyi yönetilseydi, biz bu sorunları yaşamazdık, bizim bu mutsuzluğumuzu önlerdi ama yapamıyorlar” dedi.