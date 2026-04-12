Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Genel Kurul’un bir an önce yasama ve denetim faaliyetlerine başlaması gerektiğini kaydederek, sürecin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için yarın sabah Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracağını açıkladı.

Azerbaycan temaslarını tamamlayan Öztürkler, dün gece yurda döndü.

Öztürkler, perşembe günü oturumuna ara verdiği Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ile ilgili açıklama yaptı.

Öztürkler, Bakü seyahatinden dönmeden önce istişarede bulunduğu Başbakan Ünal Üstel ile yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve uzlaşı ortamının sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Gündemde bulunan yasaların gündemden çıkarılması ya da ertelenmesinin Meclis İçtüzüğü uyarınca yapılacağını kaydeden Öztürkler, Genel Kurul’un bir an önce yasama ve denetim faaliyetlerine başlaması gerektiğini ifade etti.

Sürecin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla yarın sabah Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracağını açıklayan Ziya Öztürkler amaçlarının sürecin ortak akıl, paydaşların katkısı ve sağduyuyla değerlendirilmesi olduğunu yineledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, gece geç saatte KKTC’ye döndüğü için açıklamayı bu sabah saatlerinde yapmak zorunda kaldığını da belirtti.