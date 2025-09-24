Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve sporcular hazır bulundu.

KKTC’nin uluslararası alandaki başarılarının ülkenin görünürlüğünü artırdığını vurgulayan Öztürkler, genç sporcuların bu zaferle yalnızca madalya değil, Kıbrıs Türk halkının azmini, kararlılığını ve mücadele ruhunu da dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Sporcuları tebrik eden Öztürkler, bu başarının yeni nesillere ilham kaynağı olacağını belirtti.

-“Hak etmediğimiz izolasyonları kırarak çok önemli bir başarıya imza attınız”

“Çok anlamlı ve büyük zaferlerle ülkemizi temsil ettiniz. Hak etmediğimiz izolasyonları kırarak çok önemli bir başarıya imza attınız. Bu şampiyonluk bir emsal” diyen Öztürkler, “Sporun ruhu eşitliktir, kardeşliktir. KKTC’ye uygulanan izolasyonlar bu ruha aykırıdır. Ancak gençlerimiz, bu engelleri aşarak hak ettikleri müsabakalarda yer almayı başarmışlardır.” ifadelerini kullandı.

Bu başarının, KKTC’nin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu kaydeden Öztürkler, KKTC Taekwondo Milli Takımı sporcularını, eğitmenlerini ve yöneticilerini verdikleri emeklerden dolayı kutlayarak, sporun birleştirici gücünün, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurmada en güçlü araçlardan biri olduğunu söyledi.

KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yaptığı konuşmada altı aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, “41 madalya aldık. 19’u altın, 13’ü gümüş, 9’u bronz madalya kazanarak şampiyonayı gururla tamamladık. Genel klasmanda ikinci olduk. Sporcularımızın hepsini kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bizim görevimiz başarılarımızla ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından karşılık hediye teatisinde bulunuldu