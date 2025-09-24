Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a bir ödül de Antalya’da verildi.

Antalya Kepez Belediyesi ile Tiyatro Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde yazar Hasan Çakmak’a ödülü takdim edildi.

Ödül töreni öncesinde Türkiye’nin birçok önemli sanatçı ve yazarı ile birlikte kırmızı halıda yürünmesinin ardından Hasan Çakmak Kepez TV’ye röportaj vererek ödül törenine katıldı.

7 ülkeden davetlilerin katıldığı törende; Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocağöz, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zorran Lutkov birer konuşma yaptı.

Bu yıl ilki düzenlenen ödül töreninin ismi “Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri” olarak belirlendi.

Ödül almak için Antalya’ya giden Hasan Çakmak, Antalya Sanatçı ve Yazarlar Birliği (ANSAN)’ı ziyaret etti.

ANSAN’da Ahmet Taşkıran Seramik Sergisi’nin açılışına katılan Hasan Çakmak, burada birçok sanatçı ve yazarla temaslarda bulundu.

Yazar Hasan Çakmak Antalya ödül töreni öncesinde Kosova’nın Prizren ve Priştina şehirlerinde yazarlığı anlattığı atölye çalışmalarına katılmıştı.

Hasan Çakmak’ın Türkiye/Antalya sonrasında Ukrayna’da düzenlenen kültürel etkinliğe katılıp kitaplarını imzalayacak.