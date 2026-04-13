Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesi konusunda uzlaşmacı bir tavırla hareket etme niyetinde olduğunu, atılacak adımın ne olacağına ilişkin değerlendirmeler için ise süre talep ettiğini söyledi.

Öztürkler, bugün grup temsilcilerinin katılımıyla yapılan Danışma Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Öztürkler, perşembe günü Genel Kurul oturumuna ara verdiğini hatırlatarak, polis, sendikalar, vatandaşlar, basın mensupları ve milletvekillerinin zorlandığı bir sürecin yaşandığını, benzer görüntülerin yeniden ortaya çıkmaması yönünde irade oluştuğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü gereği yasalarla ilgili karar merciinin Genel Kurul olduğunu belirten Öztürkler, bu nedenle bugün başkanlığında toplanan Danışma Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) gerginliğin azaltılması, ortak akıl yolunun bulunması ve uzlaşı yoluyla ilerlenmesi yönündeki görüşünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de yasa tasarısının komiteye çekilmesi yönündeki tavrını yinelediğini aktardı.

Hükümetin ve UBP’nin değerlendirme sürecinin sürdüğüne dikkat çeken Öztürkler, hem Bakanlar Kurulu’nda hem de parti grup toplantılarında nasıl bir yol izleneceğinin ele alınacağını söyledi.

CTP’nin de hükümet ile UBP’nin değerlendirmelerinin sonucunun kendilerine bildirilmesini talep ettiğini belirten Öztürkler, Danışma Kurulu toplantısının olgun bir ortamda geçtiğini kaydetti.

- “Eylemler süresinde Genel Kurul’u çalıştırmadım, tansiyonun düşmesine öncelik verdim”

Bir karara varılmadan Genel Kurul çalışmalarına hiçbir şey olmamış gibi devam edilmesinin mantıklı olmayacağını belirten Öztürkler, aksi halde daha önce yaşanan olumsuzlukların yeniden ortaya çıkabileceğini kaydetti. Eylemler sürerken gerginlik olması durumunda ilk günden itibaren Genel Kurul’u çalıştırmadığını anımsatan Öztürkler, tansiyonun düşmesine öncelik verdiğini söyledi.

- “Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle birçok siyasetçi perşembe günü olmayacak”

Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu yapılacağını ve birçok vekilin orada olacağını ifade eden Öztürkler, olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde bu hafta Genel Kurul’un çalışmasının mümkün görünmediğini söyledi. Oturuma ara verilmesi nedeniyle komitelerin de çalışmadığını, bekleyen diğer yasa tasarılarının da gündeme gelemediğini kaydeden Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin yasama ve denetim faaliyetleri bakımından bir an önce sorunun ortadan kalkması ve normal çalışma düzenine dönmesi gerektiğini belirtti.

“Tek alınan önlem taşların kaldırılması, kırılan meclis duvarlarının güçlendirilmesi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir soru üzerine, hükümetin yasayı komiteye çekip çekmeyeceği konusunda henüz net tavır ortaya koymadığını söyleyen Öztürkler, hükümetin “ortak akıl” niyetinde olduğunu vurguladı; bu konuda düşüncesini netleştirmek için değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Dışarıda alınan güvenlik önlemlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi güvenliğinden polis teşkilatının sorumlu olduğunu kaydetti; dışarıda güvenlik gereği bir takım keşiflerin yapıldığını, taşların kaldırıldığını ve duvarların güçlendirilmesi için tedbirlerin alındığını belirtti. Meclis önüne beton bariyer yerleştirileceği yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine de Öztürkler, şu anda böyle bir kararın bulunmadığını belirtti.

“Azerbaycan teması temsiliyet açısından çok önemli… Diğer vekiller de ileriki görüşmelere katılacak”

Öztürkler, Azerbaycan temaslarının temsiliyet açısından büyük önem taşıdığını belirterek, daha önceki yıllarda yapılan görüşmelerin Azerbaycan yetkilileri tarafından duyurulmasının istenmediğini hatırlattı.

Azerbaycan Meclis Başkanı ile birlikte gerçekleştirilen Meclis Dostluk Grubu toplantısının, temsiliyet ve bazı noktaların aşılması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Öztürkler, bazı milletvekillerinin katılımına yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

Öztürkler, dostluk grubu toplantılarına katılacak milletvekilleri arasında denge gözetilmesi gerektiğini ifade ederek, ilerleyen görüşmelerde diğer vekillerin de yer alacağını kaydetti.

Medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik siber saldırılarla ilgili soru üzerine Öztürkler, saygı ve iletişimin Kıbrıs Türk halkının en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirtti.

Yapılan yayınların ortadan kaldırılmasıyla bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Öztürkler, basın mensuplarının haber yapma ve geçimlerini sağlama hakkına işaret ederek, şikâyet olması durumunda ise BTHK ve ilgili etik kurullara başvurulabileceğini kaydetti.

İçtüzüğe ilişkin soru üzerine Öztürkler, bir yasa tasarısı Genel Kurul gündemine alınıp görüşülmeye başlandıktan sonra, gündemden çıkarılması ya da komiteye geri gönderilmesi için Genel Kurul’un yeniden açılması ve oylama yapılması gerektiğini söyledi.