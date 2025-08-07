Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu çözüm vizyonunu taşıdığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız bu konuda hepimizin ortak fikrini omuzlarında taşımaktadır. Kendisine bu politikasında desteğimiz tamdır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi basın ofisinden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV’nin "Taşlar Dökülürken" programına katılarak, Kıbrıs konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, İsrail’in Kıbrıs’la ilgili politikası hakkında “Güney Kıbrıs’ı arka bahçelerine çevirdiler. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları bellidir ve kimsenin üzerinde ameliyat yapabileceği bir alan değildir. Rum liderliği ve Rum Meclis Başkanlığı bunu iyi bilecek ve muhataplarına anlatacaklar” dedi.

Türk dünyasıyla kurulan bağlara da değinen Öztürkler, “Artık kimse Türk dünyasını görmezden gelemez. Sayın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) Aliyev’in dediği gibi Türk dünyası bizim ailemizdir. Bunca yıldır özlemle beklediğimiz kardeşlerimizle kavuşmamız gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

Bu noktada Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a da atıfta bulunan Öztürkler, “Bugün Denktaş kalksa gelse, Türk dünyası ailesindeki fotoğrafımızı görse emin olun gözleri yaşarırdı” ifadelerini kullandı.

Erenköy Direnişi’ne de değinen Öztürkler, “Bizim atalarımızın, bereketçilerimizin, Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan büyüklerimizin taşıdığı bayrak orada bugün devletle taçlanmıştır. Bu makamlar mevkiler bizlere baki değildir, baki olan hepimizin devletidir” şeklinde konuştu.

Öztürkler ayrıca mülkiyet konusunda Rum tarafının gerilim yarattığını ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nu devre dışı bırakma çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin bölgenin en güçlü ordusuna sahip olduğunu hatırlatan Öztürkler, “Anavatan Türkiye ile beraber bu yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi.