Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Tufan Erhürman, etkinliğe katılarak, halka hitap edecek.

CTP’den yapılan açıklamada, etkinliğin saat 20.00’de başlayacağı ifade edilerek, etkinlik öncesinde, broşürler dağıtılarak, halka davet yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Etkinlik, yalnızca bir buluşma değil aynı zamanda ortak bir geleceğe dair umutların, kararlılığın ve dayanışmanın da güçlü bir sesi olacak” denildi.

Açıklamada, etkinlikte Retro Çalgıcılarının da, sahne alacağı belirtildi.